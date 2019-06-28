Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’613 0.7%  SPI 17’353 0.8%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’441 1.2%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’613 1.3%  Gold 4’067 -0.3%  Bitcoin 74’173 0.8%  Dollar 0.8060 0.0%  Öl 64.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Richemont-Aktie rückt im positiven Marktumfeld vor - Swatch zurückhaltend
eBay-Aktie höher: Live-Shopping in Deutschland startet
Palo Alto Networks-Aktie tiefrot: Gewinn unter Erwartungen
Suche...
eToro entdecken

Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

29.72
CHF
0.94
CHF
3.27 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 07:57:33

Jungheinrich Outperform

Jungheinrich
29.73 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jungheinrich ist nun der europäische Intralogistik-Favorit des Analysten Philippe Lorrain. Der Kursrutsch im Sommer und die jüngste Seitwärtsphase böten eine gute Einstiegschance, schrieb er am Mittwochabend. Er sieht Jungheinrich explizit auch als gute Alternative für Kion-Anleger, da es dort weniger Luft nach oben gebe./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31.96 € 		Abst. Kursziel*:
40.80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.54%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse