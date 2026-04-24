Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Staplerherstellers und Warenlagerlogistik-Spezialisten für das erste Quartal seien schlimmer als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner Reaktion darauf am Freitag. Er geht davon aus, dass der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr nun um etwa 10 Prozent sinken wird./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.56 €
|
Abst. Kursziel*:
61.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.69%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|13:05
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|24.42
|-4.91%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:43
|
UBS AG
Sartorius vz. Neutral
|13:41
|
DZ BANK
Sartorius vz. Halten
|13:37
|
UBS AG
Salzgitter Neutral
|13:36
|
UBS AG
ArcelorMittal Neutral
|13:34
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy
|13:25
|
UBS AG
Roche Buy
|13:15
|
UBS AG
Valeo Neutral