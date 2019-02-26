Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Jungheinrich Buy

Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien besser als bei der Prognoseänderung im Juli angegeben./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.84 € 		Abst. Kursziel*:
21.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.05%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

