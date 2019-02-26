|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 08:33:30
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien besser als bei der Prognoseänderung im Juli angegeben./tih/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33.84 €
Abst. Kursziel*:
21.16%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
33.32 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.05%
Analyst Name::
Lucas Ferhani
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Jungheinrich AG
09:29
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
08:03
|Maue Konjunktur: Gewinnrückgang bei Gabelstaplerhersteller Jungheinrich (AWP)
06.08.25
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
31.07.25
|Wie Experten die Jungheinrich-Aktie im Juli einstuften (finanzen.net)
30.07.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
28.07.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
23.07.25