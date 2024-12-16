Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JOST Werke Aktie

40.82
CHF
0.29
CHF
0.71 %
16.12.2024
BRXC
10.09.2025

JOST Werke Buy

JOST Werke
40.82 CHF 0.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er beließ die Aktien von Jost Werke auf einer Liste von Favoriten./bek/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.45 € 		Abst. Kursziel*:
40.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.79%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

