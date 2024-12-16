JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er beließ die Aktien von Jost Werke auf einer Liste von Favoriten./bek/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.45 €
|
Abst. Kursziel*:
40.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.79%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|40.82
|0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:24
|
Warburg Research
Energiekontor Buy
|13:23
|
Bernstein Research
Unilever Outperform
|13:19
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|13:17
|
Deutsche Bank AG
Inditex Hold
|13:16
|
UBS AG
Inditex Neutral
|13:16
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|13:14
|
Bernstein Research
Continental Underperform