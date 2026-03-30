JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Technologiekonzerns hätten den bereits bekannten Eckdaten entsprochen, und der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Margen sowie die Auftragsentwicklung insbesondere mit Kunden aus dem Halbleiterbereich dürften im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.34 €
|
Abst. Kursziel*:
17.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.19%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
30.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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30.03.26
|Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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30.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
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30.03.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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30.03.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu JENOPTIK AG
|07:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
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|30.03.26
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|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
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|07:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|07:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
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|DZ BANK
|30.03.26
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|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
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