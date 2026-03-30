JENOPTIK 25.01 CHF 1.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Technologiekonzerns hätten den bereits bekannten Eckdaten entsprochen, und der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Margen sowie die Auftragsentwicklung insbesondere mit Kunden aus dem Halbleiterbereich dürften im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.