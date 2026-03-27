JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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30.03.2026 08:26:55
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 28 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Halbleitergeschäfts nehme Fahrt auf, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Jenaer bekämen zudem mehr strategische Optionen./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.12 €
|
Abst. Kursziel*:
25.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.45%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JENOPTIK AG
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27.03.26
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27.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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27.03.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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27.03.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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27.03.26
|Schwacher Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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