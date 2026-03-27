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JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

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30.03.2026 08:26:55

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 28 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Halbleitergeschäfts nehme Fahrt auf, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Jenaer bekämen zudem mehr strategische Optionen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
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JENOPTIK AG 		Analyst:
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Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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