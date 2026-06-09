JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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09.06.2026 10:07:40
JENOPTIK-Aktie in Grün: Neuer CEO Dorfner tritt Job im August an
Der neue Vorstandschef von JENOPTIK, Dominic Dorfner, tritt sein Amt zum 1. August an.
Dorfner, der derzeit noch CEO von Semikron Danfoss ist, stellt sich bereits am heutigen Dienstag als Gast der Hauptversammlung der JENOPTIK AG in Jena Aktionären und Mitarbeitenden vor, wie der Konzern mitteilte.
Die JENOPTIK-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,55 Prozent höher bei 44,20 Euro.
DOW JONES
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