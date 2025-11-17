International Consolidated Airlines 3.98 CHF -1.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 475 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft profitiere zum einen von der anhaltend starken Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen und dem geringen Angebot in bestimmten Langstreckenmärkten, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zum anderen hob der Experte die positiven Auswirkungen des Transformationsprogramms hervor./la/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET





