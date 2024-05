NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel von 42 auf 34 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Blayne Curtis geht in einer am Montag vorliegenden Studie in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz (KI) von einem dauerhaften, starken Aufwärtszyklus aus. Es sei zu früh, um sich von den bisherigen Gewinnern dieses Trends zu verabschieden. Nvidia bleibt deshalb sein Favorit für dieses Thema, während Intel eine bessere KI-Story brauche./tih/jha/;