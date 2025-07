Handel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Verlusten

Am Dienstag ging der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 6’225.52 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 48.322 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.074 Prozent fester bei 6’234.61 Punkten, nach 6’229.98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’217.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’242.70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’000.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2025, stand der S&P 500 noch bei 4’982.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2024, wurde der S&P 500 mit 5’572.85 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6.08 Prozent zu. Bei 6’284.65 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 8.83 Prozent auf 32.54 USD), Intel (+ 7.23 Prozent auf 23.59 USD), Albemarle (+ 7.21 Prozent auf 70.22 USD), Devon Energy (+ 6.85 Prozent auf 34.92 USD) und NOV (+ 6.13 Prozent auf 13.51 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil NRG Energy (-4.68 Prozent auf 151.27 USD), Newmont (-4.24 Prozent auf 57.61 USD), AES (-3.91 Prozent auf 11.07 USD), Enphase Energy (-3.58 Prozent auf 40.94 USD) und Nike (-3.41 Prozent auf 73.92 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32’364’814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.286 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch