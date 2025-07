Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite am Dienstag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 20’418.46 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.267 Prozent auf 20’466.93 Punkte an der Kurstafel, nach 20’412.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 20’480.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’377.35 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 19’529.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2025, wies der NASDAQ Composite 15’267.91 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’403.74 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 5.90 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’624.51 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 7.93 Prozent auf 1.77 USD), Intel (+ 7.23 Prozent auf 23.59 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6.97 Prozent auf 6.60 USD), PDF Solutions (+ 6.04 Prozent auf 23.70 USD) und ON Semiconductor (+ 5.50 Prozent auf 57.62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Harmonic (-9.64 Prozent auf 9.19 USD), Bassett Furniture Industries (-5.64 Prozent auf 16.22 USD), Royal Gold (-4.76 Prozent auf 160.23 USD), Dorel Industries (-3.77 Prozent auf 1.15 USD) und Commercial Vehicle Group (-3.37 Prozent auf 2.01 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32’364’814 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.286 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie mit 5.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

