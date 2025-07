NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Constantin Hesse rechnet am Mittwoch in einem Ausblick auf die Quartalsbilanz des Autovermieters mit einer guten Reisenachfrage, besonders in Europa./bek/he;