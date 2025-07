NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Um 20:01 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.18 Prozent auf 20’449.07 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.267 Prozent auf 20’466.93 Punkte an der Kurstafel, nach 20’412.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 20’480.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’377.35 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 19’529.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15’267.91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2024, lag der NASDAQ Composite bei 18’403.74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 6.06 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’624.51 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Microvision (+ 8.33 Prozent auf 1.24 USD), Patterson-UTI Energy (+ 7.54 Prozent auf 6.64 USD), Nissan Motor (+ 7.30 Prozent auf 2.50 USD), Intel (+ 7.25 Prozent auf 23.60 USD) und 3D Systems (+ 7.01 Prozent auf 1.76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Harmonic (-9.54 Prozent auf 9.20 USD), Volvo (B) (-4.33 Prozent auf 27.59 USD), Royal Gold (-4.18 Prozent auf 161.20 USD), Dorel Industries (-3.77 Prozent auf 1.15 USD) und Bassett Furniture Industries (-3.75 Prozent auf 16.55 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’635’593 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.286 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

