S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.03 Prozent stärker bei 6’231.76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 48.322 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.074 Prozent stärker bei 6’234.61 Punkten, nach 6’229.98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’242.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’217.75 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der S&P 500 auf 6’000.36 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.04.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 4’982.77 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 08.07.2024, bei 5’572.85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6.19 Prozent zu. Bei 6’284.65 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 8.66 Prozent auf 32.49 USD), Albemarle (+ 8.08 Prozent auf 70.80 USD), Devon Energy (+ 7.28 Prozent auf 35.06 USD), Intel (+ 7.25 Prozent auf 23.60 USD) und Halliburton (+ 6.73 Prozent auf 22.30 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Enphase Energy (-4.59 Prozent auf 40.51 USD), NRG Energy (-4.00 Prozent auf 152.34 USD), AES (-3.95 Prozent auf 11.07 USD), Nike (-3.62 Prozent auf 73.76 USD) und NextEra Energy (-3.61 Prozent auf 72.06 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’635’593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.286 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch