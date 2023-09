NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Der Vorschlag der niederländischen Regierung für eine höhere Bankenabgabe könnte die heimischen Banken ING und ABN Amro zwei beziehungsweise vier Prozent ihres Gewinns je Aktie kosten, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Negativ sei auch der überraschende Vorschlag für eine Steuer auf Aktienrückkäufe, auch wenn diese nicht so hoch ausfalle wie befürchtet./gl/jha/;