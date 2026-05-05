Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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06.05.2026 15:01:07
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz erfüllt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür aber sei der Ausblick auf das dritte Jahresviertel etwas besser als gedacht./tih/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58.73 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.46%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.63%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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