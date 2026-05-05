NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz erfüllt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür aber sei der Ausblick auf das dritte Jahresviertel etwas besser als gedacht./tih/la;