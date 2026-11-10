Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.19CHF
4.86CHF
11.48 %
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10.11.2026 17:21:49
Infineon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Power-Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zündeten die nächste Wachstumsstufe für den Halbleiterhersteller, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die branchenzyklische Erholung gewinne an Fahrt./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
49.63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
48.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:58
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Am Dienstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|47.19
|11.48%
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