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13.11.2026 10:52:51
INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 53 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Beteiligungsgesellschaft sei stark verlaufen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr erscheine dagegen vorsichtig./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: INDUS AG Buy
|
Unternehmen:
INDUS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.95 €
|
Abst. Kursziel*:
51.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.06%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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