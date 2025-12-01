Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.12.2025 11:23:02

HUGO BOSS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Vor dem am 3. Dezember erwarteten Strategie-Update stiegen die Spannungen innerhalb des Modekonzerns, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Bericht des "Manager Magazin", dem zufolge die Frasers Group als größter Anteilseigner den Rückzug des Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm fordert./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

