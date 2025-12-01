HUGO BOSS 36.90 CHF 3.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Vor dem am 3. Dezember erwarteten Strategie-Update stiegen die Spannungen innerhalb des Modekonzerns, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Bericht des "Manager Magazin", dem zufolge die Frasers Group als größter Anteilseigner den Rückzug des Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm fordert./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET





