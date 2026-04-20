HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Volatilität an den Märkten zum Ende des ersten Quartals dürfte sich in den Ergebnissen der britischen Banken für das erste Quartal bemerkbar machen, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Handelserträge dürften gestiegen sein und höhere Zinserwartungen sollten die Hypothekenanträge beschleunigt haben./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.50 £
|
Abst. Kursziel*:
7.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.36%
|
Analyst Name::
Robert Noble
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
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