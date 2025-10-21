Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’989.51CHF
18.38CHF
0.93 %
11:37:24
BRXC
22.10.2025 11:13:49
Hermès (Hermes International) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen bloß erfüllt zu haben, könnte den Anlegern nicht genügen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen des Luxuskonzerns. Sie erinnerte daran, dass LVMH besser abgeschnitten hatte./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
2’310.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
2’244.00 €
Abst. Kursziel*:
2.94%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
2’167.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.60%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
11:27
|Hermes wächst unerwartet stark - Aktie wegen Lederwaren unter Druck (AWP)
09:58
|Luxusmodekonzern Hermes erfreut sich guter Nachfrage - Ausblick bestätigt (Dow Jones)
20.10.25