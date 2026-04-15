Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’499.52CHF
-146.09CHF
-8.88 %
10:56:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.04.2026 09:34:48
Hermès (Hermes International) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen im ersten Quartal verfehlt, schrieb Carole Madjo am Mittwoch./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2’310.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
1’599.50 €
|
Abst. Kursziel*:
44.42%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
1’632.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.54%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1’502.41
|-8.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Buy
|10:04
|
DZ BANK
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|09:59
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold
|09:58
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|09:49
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Hold
|09:48
|
Deutsche Bank AG
Rheinmetall Buy