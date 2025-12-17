Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

2’022.23
CHF
20.35
CHF
1.02 %
09:00:21
BRXC
17.12.2025 14:25:13

Hermès (Hermes International) Equal Weight

Hermès
2022.22 CHF 1.02%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2’310.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
2’163.00 € 		Abst. Kursziel*:
6.80%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
2’109.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.53%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

14:25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Hermès Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
