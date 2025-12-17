Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’022.23CHF
20.35CHF
1.02 %
09:00:21
BRXC
17.12.2025 14:25:13
Hermès (Hermes International) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
2’310.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
2’163.00 €
Abst. Kursziel*:
6.80%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
2’109.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.53%
Analyst Name::
Carole Madjo
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|14:25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2’022.23
|1.02%
