ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2515 auf 2475 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxuskonzern galoppiere ins neue Jahr, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie ist für Hermes im schwierigen Branchenumfeld optimistisch. In ihren Gewinnschätzungen berücksichtigt sie höhere Steuern in Frankreich./ag/mne;