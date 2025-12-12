Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
Hermès (Hermes International) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
2’600.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
2’134.00 €
Abst. Kursziel*:
21.84%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
2’130.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.07%
Analyst Name::
Nick Anderson
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|07:21
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1’993.04
|0.15%
