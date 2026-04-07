Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’918 -0.5%  SPI 18’071 -0.3%  Dow 46’392 -0.6%  DAX 23’080 -0.4%  Euro 0.9245 0.4%  EStoxx50 5’667 -0.5%  Gold 4’656 0.1%  Bitcoin 54’602 -0.6%  Dollar 0.7994 0.2%  Öl 110.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie wenig bewegt: Warum der Übernahmekampf mit UniCredit weiter eskalieren könnte
UBS, Julius Bär & Co. im Fokus: Ethos kritisiert hohe Vergütungen bei börsenkotierten Banken
Wegovy-Pille treibt Nachfrage - Novo Nordisk-Aktie bleibt dennoch unter Druck
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
BYD-Aktie belastet: Brasilien erhöht Druck mit Aufnahme auf Liste
Suche...
Plus500 Depot

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

157.60
CHF
-2.65
CHF
-1.65 %
14:49:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.04.2026 13:43:56

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
159.06 CHF -2.81%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
172.00 € 		Abst. Kursziel*:
45.35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
172.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.26%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten