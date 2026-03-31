Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Alles in allem dürfte das Auftaktquartal verhalten verlaufen sein, schrieb Ben Rada Martin in einem Ausblick am Dienstag. Vor allem schwächere Volumina des Zementherstellers dürften zu einem dreiprozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) geführt haben./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
180.00 €
|
Abst. Kursziel*:
30.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
179.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.66%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
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