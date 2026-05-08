Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’715 0.6%  Bitcoin 62’291 -0.2%  Dollar 0.7771 -0.4%  Öl 100.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Alcon43249246Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Boom und Apple-Fantasie sorgen für Rally bei Halbleiteraktien
Das "digitale Gold" im Tresor: USA rücken offiziellem Bitcoin-Bestand näher
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Iran-Krieg erhöht Inflationsunsicherheit: Europäische Zentralbank signalisiert Wachsamkeit
Sandoz Group AG: Milliardenchance mit Ozempic-Kopien? CEO sieht riesigen Markt
Suche...
eToro entdecken

Novartis Aktie 567514 / US66987V1098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Abnehmmittel im Blick 08.05.2026 23:03:00

Sandoz Group AG: Milliardenchance mit Ozempic-Kopien? CEO sieht riesigen Markt

Sandoz Group AG: Milliardenchance mit Ozempic-Kopien? CEO sieht riesigen Markt

Der Chef des Generikaherstellers Sandoz Group erwartet einen grossen Markt für Nachahmerprodukte der beliebten Abnehmmittel.

Novartis
123.72 EUR -0.42%
Kaufen Verkaufen
Wie gross dieser jedoch genau sein könnte, wagte der Manager nicht vorherzusagen. "Ich bin seit 35 Jahren im Generikageschäft und habe noch nie ein Produkt erlebt, bei dem die Marktgrösse so gut wie unbekannt ist, wenn man die Preisdynamik ändert", sagte Sandoz-CEO Richard Saynor in einem Interview. Das Patent auf Semaglutid, dem Hauptwirkstoff in Novo Nordisks Blockbuster-Medikamenten Ozempic und Wegovy gegen Diabetes und Adipositas, ist Anfang dieses Jahres in mehreren Ländern ausgelaufen. Dies öffnet die Tür für Generika-Wettbewerb und läutet eine neue Phase im Kampf um den Markt ein. Nachdem Indien Anfang des Jahres die ersten Generika-Versionen von Semaglutid zugelassen hatte, begann Kanada vergangene Woche mit der Erteilung von Genehmigungen. Das indische Unternehmen Dr. Reddy's Laboratories erhielt als erstes grünes Licht von den kanadischen Aufsichtsbehörden für eine Generika-Injektion, das kanadische Unternehmen Apotex folgte nur Tage später.

Sandoz wolle ihre eigene generische Version von Semaglutid noch in diesem Jahr in Kanada und Brasilien auf den Markt zu bringen, sagte Saynor. Das Unternehmen sieht diese Märkte als Testgelände, bevor Semaglutid in den 2030er Jahren in Europa und den USA aus dem Patentschutz läuft. "Ich beschreibe unsere Markteinführungen in Brasilien und Kanada als ein Experiment, um zu sehen, wie sich die Märkte entwickeln, wie die Preispunkte liegen, wie verschiedene Patientensegmente unterschiedliche Produkte wünschen und wie die Regierungen auf dieses Produkt reagieren", fügte Saynor hinzu.

Sandoz gab an, dass eine potenzielle Einführung von generischem Semaglutid in der Prognose für 2026 noch nicht berücksichtigt wurde. Das Unternehmen wurde 2023 von Novartis abgespalten, und zu diesem Zeitpunkt enthielten die Mittelfristziele für 2028 noch keine Adipositas-Medikamente. Von Visible Alpha befragte Analysten prognostizieren für Sandoz einen Umsatz mit generischem Semaglutid von 31,7 Millionen US-Dollar in diesem Jahr, der auf 103 Millionen Dollar im kommenden Jahr, 203,7 Millionen Dollar im Jahr 2030 und 742,6 Millionen Dollar im Jahr 2035 klettern könnte.

"Ich habe dem Markt keine Prognose gegeben, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiss. Und ich weiss, dass alles, was ich sage, falsch sein wird, also sage ich lieber nichts", so Saynor. Die Markterwartungen für Generika gegen Adipositas bleiben eine offene Frage, da dies ein seltener Markt ist, in dem selbst die Unternehmen hinter den Markenmedikamenten zeitweise Schwierigkeiten hatten, mit der Nachfrage Schritt zu halten, sagte David Wallace, Senior Analyst beim Pharma-Marktforschungsunternehmen Citeline. "Obwohl wir bereits erste Generika-Einführungen in bestimmten Märkten weltweit gesehen haben, steht die volle Auswirkung des Wettbewerbs noch aus, da einige führende GLP-1-Marken in wichtigen Märkten wie Europa und den USA ihre Exklusivität noch nicht verloren haben", sagte Wallace. "Wenn der Wettbewerb durch Generika einsetzt, könnte die Nachfrage signifikant sein."

Welchen Umsatz Generika letztlich erzielen, ist eine zentrale Frage für die Zukunft des Marktes für Gewichtsreduktion, der laut Konsensschätzungen des Marktforschungsunternehmens Evaluate Pharma im Jahr 2031 die Marke von 100 Milliarden Dollar überschreiten soll.

DOW JONES

Weitere Links:

Sandoz-Aktie fester: Lieferabkommen mit Regierung von Ruanda
Sandoz-Aktie gibt ab: Verwerfungen im Penicillin-Geschäft halten an
Über diese Dividendenzahlung können sich Sandoz-Aktionäre freuen

Bildquelle: Novo Nordisk
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!