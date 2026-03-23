grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 sei bei dem Leasinganbieter trotz einiger Herausforderungen solide zu Ende gegangen, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Profitabilität und dem Weg zu einer zukünftig wieder zehn Prozent hohen Eigenkapitalrendite (ROE)./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.60 €
|
Abst. Kursziel*:
50.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.21%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
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