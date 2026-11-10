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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

64.80
CHF
0.55
CHF
0.86 %
17:35:29
SWX
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10.11.2026 18:12:14

GEA Neutral

GEA
66.29 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 68,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den durchwachsenen Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Anlagenbauer überarbeitet, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die wichtigste Aussage auf der anschließenden Analystenkonferenz sei der anhaltende Optimismus mit Blick auf die Nachfrage sowie die Auftrags-Pipeline gewesen. Dieser unterstütze die Konsensschätzungen für das organische Wachstum./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Neutral
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
71.85 € 		Abst. Kursziel*:
-4.66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
72.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.06%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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GEA 64.80 0.86% GEA