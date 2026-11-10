GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 68,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den durchwachsenen Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Anlagenbauer überarbeitet, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die wichtigste Aussage auf der anschließenden Analystenkonferenz sei der anhaltende Optimismus mit Blick auf die Nachfrage sowie die Auftrags-Pipeline gewesen. Dieser unterstütze die Konsensschätzungen für das organische Wachstum./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
72.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.06%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
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12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09.11.26
|DZ BANK: Halten für GEA-Aktie (finanzen.ch)
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09.11.26
|GEA-Aktie legt zu: Starkes Auftragswachstum trifft auf schwächeres Nettoergebnis - Aktie fällt (Dow Jones)
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09.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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09.11.26
|GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie (finanzen.ch)
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09.11.26
|RBC Capital Markets gibt GEA-Aktie Outperform (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|18:12
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18:12
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:12
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|64.80
|0.86%
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|18:12
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|18:12
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|17:25
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|17:21
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|16:13
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