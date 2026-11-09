GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Der deutlich gestiegene und über dem Konsens liegende Auftragseingang des Anlagenbauers sei das zentrale Ereignis gewesen, schrieb Akash Gupta am Montag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick habe der Dax-Konzern bestätigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nur wenig ändern./rob/ajx7ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
68.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.45%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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