GEA 63.05 CHF -0.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Der deutlich gestiegene und über dem Konsens liegende Auftragseingang des Anlagenbauers sei das zentrale Ereignis gewesen, schrieb Akash Gupta am Montag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick habe der Dax-Konzern bestätigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nur wenig ändern./rob/ajx7ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.