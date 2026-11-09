GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. Benjamin Thielmann attestierte dem Maschinenbauer am Montag in seinem Rückblick auf das dritte Quartal eine starke Auftragsentwicklung. Der Gewinn je Aktie sei allerdings etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dies aber hauptsächlich wegen Einmaleffekten durch Restrukturierungen. Er geht davon aus, dass Gea die obere Hälfte der diesjährigen Zielspanne erreichen wird. Der Konsens sei in dieser Hinsicht aber schon hoch angesetzt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
71.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.82%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
71.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.82%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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