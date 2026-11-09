NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. Benjamin Thielmann attestierte dem Maschinenbauer am Montag in seinem Rückblick auf das dritte Quartal eine starke Auftragsentwicklung. Der Gewinn je Aktie sei allerdings etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dies aber hauptsächlich wegen Einmaleffekten durch Restrukturierungen. Er geht davon aus, dass Gea die obere Hälfte der diesjährigen Zielspanne erreichen wird. Der Konsens sei in dieser Hinsicht aber schon hoch angesetzt./rob/tih/ag;