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09.11.2026 11:10:28
GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alles in allem habe der Anlagenbauer stark abgeschnitten, schrieb Benjamin Thielmann in seiner ersten Reaktion am Montag. Der Auftragseingang habe die Markterwartung übertroffen. Derweil habe der Gewinn je Aktie enttäuscht./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68.15 €
|
Abst. Kursziel*:
1.25%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
69.75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-1.08%
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Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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