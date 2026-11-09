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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alles in allem habe der Anlagenbauer stark abgeschnitten, schrieb Benjamin Thielmann in seiner ersten Reaktion am Montag. Der Auftragseingang habe die Markterwartung übertroffen. Derweil habe der Gewinn je Aktie enttäuscht./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.