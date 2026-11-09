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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gea bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Dies begründete Robert-Jan van der Horst am Montagabend mit der starken Aktienkurs-Performance seit Jahresbeginn. Die Zahlen des Anlagenbauers für das dritte Quartal seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb er./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:38 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.