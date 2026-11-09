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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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09.11.2026
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10.11.2026 07:17:28

GEA Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gea bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Dies begründete Robert-Jan van der Horst am Montagabend mit der starken Aktienkurs-Performance seit Jahresbeginn. Die Zahlen des Anlagenbauers für das dritte Quartal seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb er./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Hold
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
71.00 € 		Abst. Kursziel*:
4.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.71%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-
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07:17 GEA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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