GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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10.11.2026 07:17:28
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gea bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Dies begründete Robert-Jan van der Horst am Montagabend mit der starken Aktienkurs-Performance seit Jahresbeginn. Die Zahlen des Anlagenbauers für das dritte Quartal seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb er./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71.00 €
|
Abst. Kursziel*:
4.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.71%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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