FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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29.04.2026 10:37:52
FUCHS SE VZ Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen. Das gekürzte Ziel für den Free Cashflow sei keine Überraschung./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.54 €
|
Abst. Kursziel*:
28.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.20%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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