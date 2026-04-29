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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen. Das gekürzte Ziel für den Free Cashflow sei keine Überraschung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.