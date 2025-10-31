Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’285 -0.2%  SPI 17’049 -0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’030.2800 -0.4%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’689 -0.2%  Gold 4’015 -0.6%  Bitcoin 88’021 1.5%  Dollar 0.8024 0.1%  Öl 64.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Zwahlen-&-Mayr-Aktie: Sitindustrie sichert sich Mehrheit mit erfolgreichem Übernahmeangebot
SNB-Aktie im Minus: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn
Bachem-Aktie bricht ein: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
Suche...
Plus500 Depot

FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

38.98
CHF
3.40
CHF
9.56 %
09:53:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 08:04:41

FUCHS SE VZ Overweight

FUCHS
38.98 CHF 9.56%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.44 € 		Abst. Kursziel*:
43.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.77%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse