FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Freenet mit einem fairen Wert von 30 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Deutsche Telekom sowie der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hätten erfolgreiche Plattformen für das Fernsehen via Internet aufgebaut und zählten zu den Gewinnern der Ende Juni in Kraft tretenden Novelle des Telekommunikationsgesetzes, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn ab dann dürfen Vermieter die Kosten für TV-Verträgen mit Kabelnetzbetreibern nicht mehr auf die Nebenkosten umlegen. Der große Verlierer der Gesetzesnovelle ist laut Oblinger der britische Telekomkonzern Vodafone als dominanter Kabel-TV-Anbieter./gl/ajx;