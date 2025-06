FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff kann die harsche Kursreaktion auf den Quartalsbericht mit nur leicht enttäuschten Erwartungen nicht nachvollziehen. 4 Millionen weniger an operativem Ergebnis hätten 700 Millionen Euro Marktwert vernichtet, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Hauptbelastungsfaktoren seien wohl der geringere Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) und härterer Wettbewerb gewesen. Freenet habe sich aber optimistisch geäußert, dass dieser Gegenwind im Jahresverlauf abnehmen werde./ag/mis;