Kraft Heinz plant Aufspaltung: Welche Chancen hat die Aktie jetzt?

• Kraft Heinz will grossen Teil des Lebensmittelgeschäfts abspalten• Kurstreiber für die Aktie?• Konzern verkauft bereits Randbereiche

Am Freitagabend war bekannt geworden, dass das Buffett-Investment Kraft Heinz möglicherweise eine drastische Änderung der Konzernstruktur plant.

Kraft Heinz plant radikalen Umbau: Aktie steigt nach Aufspaltungsplänen - Investoren wittern Milliardenchance

Wie das Wall Street Journal zuerst berichtet hatte, plant der Ketchup-Hersteller, einen Grossteil seines Lebensmittelgeschäfts auszugliedern, um sich künftig stärker auf wachstumsträchtige Bereiche wie Saucen zu konzentrieren. Die Kraft Heinz-Aktie zog daraufhin deutlich an, der Handel beruhigte sich schlussendlich aber wieder und zum Handelsende schrumpfte das Plus auf 2,53 Prozent und die Aktie schloss an der NYSE bei 27,14 US-Dollar. Am Montag ist zeitweise ein Plus von 1,27 Prozent auf 27,49 US-Dollar zu sehen.

Bringen die Pläne weiteres Kurspotenzial?

Doch der eigentliche Befreiungsschlag könnte erst noch bevorstehen. Für Kraft Heinz wäre die geplante Aufspaltung ein drastischer, aber möglicherweise notwendiger Schritt. Seit der Fusion von Kraft Foods und Heinz im Jahr 2015 kämpft der Konzern mit rückläufigen Umsätzen und sinkenden Margen. Veränderte Konsumentenwünsche und zunehmender Wettbewerbsdruck setzen dem Unternehmen zu, dessen Marktkapitalisierung aktuell bei rund 32 Milliarden US-Dollar liegt.

Die Details des geplanten Splits werden nach Informationen von Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind, derzeit noch finalisiert. Eine offizielle Ankündigung wird in den kommenden Wochen erwartet. Bereits im Mai war bekannt geworden, dass Kraft Heinz verschiedene strategische Optionen prüft, um den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern.

Verkauf des italienischen Spezialgeschäfts als erster Schritt

Der Umbau des Konzerns hat bereits begonnen: Kurz vor den Aufspaltungsberichten verkündete Kraft Heinz am 10. Juli den Verkauf seines italienischen Babyspezialnährstoffgeschäfts an das italienische Unternehmen NewPrinces S.p.A. Zu den verkauften Marken gehören unter anderem Plasmon, Nipiol, Dieterba, Aproten und Biaglut. Die Transaktion soll zum Jahresende 2025 abgeschlossen werden, steht aber noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Diese Desinvestition passt zur neuen Strategie, sich von weniger profitablen Geschäftsbereichen zu trennen und die Ressourcen auf vielversprechendere Segmente zu konzentrieren. Mit der Ausgliederung eines grossen Teils des Lebensmittelgeschäfts würde Kraft Heinz diesen Kurs konsequent fortsetzen.



Redaktion finanzen.ch