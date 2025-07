XETRA-Handel So performt der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.92 Prozent schwächer bei 3’878.33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 648.754 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.987 Prozent auf 3’875.65 Punkte an der Kurstafel, nach 3’914.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3’869.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’895.96 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’813.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’388.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 3’408.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12.85 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 3.08 Prozent auf 25.46 EUR), HENSOLDT (+ 2.16 Prozent auf 104.10 EUR), Drägerwerk (+ 1.02 Prozent auf 69.30 EUR), IONOS (+ 0.74 Prozent auf 40.75 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0.61 Prozent auf 66.10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-4.08 Prozent auf 211.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.98 Prozent auf 40.08 EUR), Kontron (-3.32 Prozent auf 25.04 EUR), Elmos Semiconductor (-3.16 Prozent auf 92.00 EUR) und CANCOM SE (-3.10 Prozent auf 26.55 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’522’436 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301.854 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.12 erwartet. freenet-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.64 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch