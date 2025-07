NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen vorläufigen Bericht zum Absturz des Air-India-Flugzeugs kurz nach dem Start vom indischen Flughafen Ahmedabad. Demnach seien die Regler für die Kraftstoffzufuhr der beiden Triebwerke unmittelbar nach dem Start fast gleichzeitig auf die Position "abgeschaltet" gesprungen. Herbert zufolge könnte dieser erste Bericht den Überhang der Aktien des Flugzeugbauers, der auf den Absturz vom 12. Juni folgte, etwas reduzieren./rob/la/he;