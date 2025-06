freenet 25.93 CHF -2.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Freenet zwar von 35,30 auf 34,40 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch seit dem Erreichen des bisherigen Jahreshochs im Mai ergebe sich nun ein günstiger Einstiegszeitpunkt in die Aktien des Mobilfunk- und TV-Anbieters, schrieb Simon Stippig in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Durch den Kursrückgang sei die implizite Dividendenrendite auf ein attraktives Niveau gestiegen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



