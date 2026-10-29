E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. In puncto bereinigter operativer Gewinn und bereinigter Nettogewinn habe der Stromnetzbetreiber die Erwartungen erfüllt, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Fokus in der Telefonkonferenz zu den Resultaten werde auf dem regulatorischen Umfeld liegen. vor allem nachdem vergangene Woche bekannt geworden sei, dass die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 getroffen werden wird./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.19 €
|
Abst. Kursziel*:
13.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.67%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
08:24
|Wdh: Eon bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu (AWP)
|
07:00
|EQS-News: E.ON bestätigt Prognose für 2026 und investiert weiter in Europas Energieinfrastruktur (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: E.ON reaffirms 2026 guidance and continues to invest in Europe’s energy infrastructure (EQS Group)
|
05.11.26
|JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight (finanzen.ch)
|
05.11.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17.22
|0.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Brenntag Hold
|08:20
|
Jefferies & Company Inc.
WACKER CHEMIE Hold
|08:19
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|08:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Siemens Energy Buy
|08:19
|
Jefferies & Company Inc.
K+S Underperform
|08:19
|
Jefferies & Company Inc.
LANXESS Underperform
|08:18
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold