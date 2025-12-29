Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’240 0.0%  SPI 18’185 0.0%  Dow 48’492 -0.5%  DAX 24’346 0.0%  Euro 0.9289 0.0%  EStoxx50 5’756 0.2%  Gold 4’329 -4.5%  Bitcoin 69’070 -0.3%  Dollar 0.7892 0.0%  Öl 62.1 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
Darum bewegen sich Dollar, Euro und Franken nur gering
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
AEVIS VICTORIA schliesst konzernweite Refinanzierung ab - Aktie in Rot
Flughafen Zürich-Aktie fester: Stromausfall legt Gepäcksortieranlage vorübergehend lahm
ASMALLWORLD-Aktie unbeeindruckt: Kooperation mit Klarna für Luxusreise-Vorteile
Suche...
eToro entdecken

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.12.2025 16:30:53

EQS-AFR: E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

E.ON
14.89 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: E.ON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.12.2025 / 16:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die E.ON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.eon.com/quartalsmitteilung-q1-2026

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.eon.com/quarterlystatement-q1-2026

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.eon.com/quartalsmitteilung-9m-2026

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.eon.com/quarterlystatement-9m-2026

29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.eon.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252290  29.12.2025 CET/CEST

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten