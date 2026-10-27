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Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 8,50 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der Vorlage der Geschäftsjahrszahlen am 10. Dezember müsse der Anlagehintergrund auf eine neue Basis gestellt werden, schrieb Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seit über anderthalb Jahren spreche die Parfümeriekette von einem schwächeren Markt für hochpreisige Produkte. Für ihn dagegen sei der intensive, von Werbeaktionen geprägte Wettbewerb verantwortlich für die anhaltende Umsatzschwäche. Douglas dürfte für 2027 ein stagnierendes bis moderates Wachstum sowie eine leicht rückläufige bis stabile operative Marge (Ebit) in Aussicht stellen, um die Risiken zu verringern. Im Fokus sollte bei der Zahlenvorlage ein Plan für eine mittelfristige Trendwende und den Schuldenabbau stehen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.65 €
|
Abst. Kursziel*:
4.58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.17%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
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