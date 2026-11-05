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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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05.11.2026 13:06:12

Diageo Outperform

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres des Spirituosenherstellers stelle einen Schritt in die richtige Richtung dar, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel leicht angepasst./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
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