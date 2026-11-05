Diageo 20.54 CHF 3.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres des Spirituosenherstellers stelle einen Schritt in die richtige Richtung dar, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel leicht angepasst./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:58 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.