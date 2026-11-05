Diageo 20.56 CHF 3.93% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, auch wenn dabei eine zeitliche Verschiebung in den USA eine Rolle gespielt habe, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:24 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.