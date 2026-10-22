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22.10.2026 12:48:21
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Vor den anstehenden Zahlen des Spirituosenkonzerns zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 leicht reduziert, schrieb Trevor Stirling in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
24.40 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
17.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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