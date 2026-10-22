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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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22.10.2026 12:48:21

Diageo Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Vor den anstehenden Zahlen des Spirituosenkonzerns zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 leicht reduziert, schrieb Trevor Stirling in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24.40 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20.51 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17.90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
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12:48 Diageo Outperform Bernstein Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Diageo Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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