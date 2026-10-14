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14.10.2026 13:15:30
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Seine Prognose für die organische Umsatzentwicklung des Spirituosenkonzerns liege unter der Konsensschätzung, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.34 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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