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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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14.10.2026 13:15:30

Diageo Hold

Diageo
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Seine Prognose für die organische Umsatzentwicklung des Spirituosenkonzerns liege unter der Konsensschätzung, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.34 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.12 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17.26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
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13:15 Diageo Hold Deutsche Bank AG
11:09 Diageo Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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