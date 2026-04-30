NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 56,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe dank starken Express-Geschäfts klar über dem Konsens gelegen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal. Die Jahresziele seien aufgrund des unsicheren Umfelds allerdings beibehalten worden. Die Expertin sieht dennoch positive Impulse für die Aktien./rob/ag/tih;