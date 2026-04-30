DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 56,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe dank starken Express-Geschäfts klar über dem Konsens gelegen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal. Die Jahresziele seien aufgrund des unsicheren Umfelds allerdings beibehalten worden. Die Expertin sieht dennoch positive Impulse für die Aktien./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.50 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
47.57 €
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Abst. Kursziel*:
18.77%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
47.74 €
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Abst. Kursziel aktuell:
18.35%
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Analyst Name::
Alexia Dogani
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KGV*:
-
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